Berkay'ın 'babalık' heyacanı!

Magazin - 21 Aralık 2016 10:32

İlginç kişiliği ile dikkat çeken şarkıcı baba olacağın haberini de yine farklı bir şekilde dile getirdi. Instagram'dan atla çekilen fotoğrafını paylaşan Berkay altına şöyle yazdı:"Haberi aldıktan üç beş gün sonra hala böyle mutlu olan ben :) atla selfie yapmama sebep olan... Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler... Artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum..."