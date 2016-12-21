Berkay'ın 'babalık' heyacanı!

Eylül ayında hayatını Özlem Katipoğlu ile birleştiren Berkay baba oluyor.

Magazin - 21 Aralık 2016 10:32
Berkay'ın 'babalık' heyacanı!
İlginç kişiliği ile dikkat çeken şarkıcı baba olacağın haberini de yine farklı bir şekilde dile getirdi. Instagram'dan atla çekilen fotoğrafını paylaşan Berkay altına şöyle yazdı:

"Haberi aldıktan üç beş gün sonra hala böyle mutlu olan ben :) atla selfie yapmama sebep olan... Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler... Artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum..."

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Bağlantılar: Berkay, Özlem Katipoğlu

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