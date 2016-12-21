İlginç kişiliği ile dikkat çeken şarkıcı baba olacağın haberini de yine farklı bir şekilde dile getirdi. Instagram'dan atla çekilen fotoğrafını paylaşan Berkay altına şöyle yazdı:
"Haberi aldıktan üç beş gün sonra hala böyle mutlu olan ben :) atla selfie yapmama sebep olan... Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler... Artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum..."
Berkay'ın 'babalık' heyacanı!
Eylül ayında hayatını Özlem Katipoğlu ile birleştiren Berkay baba oluyor.Magazin - 21 Aralık 2016 10:32
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Berkay, Özlem Katipoğlu
MAGAZİN HABERLERİ
- Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
- 'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?
- Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
- Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!
- Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
- 'Sen Sağ Ben Selamet'in galasına yoğun ilgi!
- Korludağ'da yeni dönem!
- Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
- Ferzan Özpetek'i yalnız bırakmadılar!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?