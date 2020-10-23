Berkay'ın son bombası “Dert Faslı”

Önceki gün yeni projesi için yıllardır beraber çalıştığı müzik şirketi Avrupa Müzik ‘in sahibi Deniz Erdem ve menajeri Özgür Aras ile bir araya gelen Berkay, yeni şarkısı “Dert Faslı” nın 6 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda olacağının da müjdesini verdi.Corona Virüsü (Covid-19) sonrasında Berkay'da kendi YouTube kanalı açan çektiği videoları "Evdeyiz Dede" adı ile yayınlamaya başladığı andan itibaren büyük beğeni alan Berkay, yeni şarkısı içinde hayli heyecanlı olduğunu ve müzikseverlerinde beğeneceğini belirtti. Berkay, YouTube kanalının çekimlerinden kalan zamanını kızları ve ailesi ile geçirdiğini ve kızlarının büyüdüğüne tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.