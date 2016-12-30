Arzu Hanım yeni yıla kısa bir süre kala İtalyan restoranına gelerek öğle yemeğini yakın arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. Akşamüstü saatlerinde restorandan ayrılan Arzu Hanım, mağazaları kısa bir tur atarak yılbaşı hediyeleri almaya devam etti.
Tek başına görüntülediğimiz Berna Hanım giyim, ayakkabı ev tekstili mağazalarını gezip alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını aracına gönderdi. Yüklerinden kurtulan Berna hanım, aksesuar mağazalarını gezip bu kez kendisi için yılbaşı alışverişi yaptı.
Berna Tokar ve Arzu Sabancı yılbaşı için...
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Berna Tokar ve işkadını Arzu Sabancı Akmerkez’de alışveriş yaptı.Sosyete - 30 Aralık 2016 16:16
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