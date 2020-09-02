Berrak Tüzünataç isyan etti: "Artık rahat bırakın beni"

Alii Yörenç'le aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç hakkında çıkan haberlere isyan etti. Smedya hesabından bir açıklamada bulunan oyuncu şöyle yazdı:"Hakkımda son bir kaç gündür yapılan haberlere cevabımdır. 19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi benim açığımı bulmaya, yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.Herkes gibi mutlu olmak, sevdiğim mesleğimde üretken olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üzerinde tepinesiniz diye yok. Artık rahat beni."