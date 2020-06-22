Berrak Tüzünataç, beyaz elbiseyle mısır tarlasında verdiği pozu Instagram'dan paylaştı ve "elbisem Zeynep Mayruk imzalı” dedi. Fakat yorum elbiseye değil, Tüzünataç'ın bacak kaslarına geldi.
Berrak Tüzünataç; yoga, meditasyon, aletli jimnastik yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu, her gün düzenli olarak yürüyor ve yüzüyor.
Berrak Tüzünataç'ın kaslı fotoğrafı olay oldu!
Berrak Tüzünataç'ın yaptığı paylaşımda kaslı bacakları dikkat çekti. Güzel oyuncunun takipçileri fotoğrafa yüzlerce yorum bıraktı.
22.06.2020 15:38 Magazin