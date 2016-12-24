Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor / Maç Özeti
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.Futbol - 24 Aralık 2016 22:23
Karşılaşmada Beşiktaş'a 3 puan kazandıran golü, 41. dakikada Aboubakar attı. Siyah beyazlılarda Oğuzhan'ın 79. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan kurtardı. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 35 yaparak lider Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkını 1'e indirdi. Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beşiktaş, Gaziantepspor
FUTBOL HABERLERİ
- Jan Olde Riekerink: Daha iyi olabilirdi
- Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandı
- Türk futbolu teröre karşı tek ses tek yürek!
- Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç Özeti
- Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç Özeti
- Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği / Maç Özeti
- Osmanlıspor: 2 Galatasaray: 2
- Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş / Maç Özeti
- Emenike ve Van der Wiel kadro dışı bırakıldı
- Riekerink: Zor bir maç bizi bekliyor