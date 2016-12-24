Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol - 24 Aralık 2016 22:23
Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor / Maç Özeti
Karşılaşmada Beşiktaş'a 3 puan kazandıran golü, 41. dakikada Aboubakar attı. Siyah beyazlılarda Oğuzhan'ın 79. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan kurtardı. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 35 yaparak lider Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkını 1'e indirdi. Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.
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Bağlantılar: Beşiktaş, Gaziantepspor

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