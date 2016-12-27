Beşiktaş 2-0 Boluspor / Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol - 27 Aralık 2016 22:29
Beşiktaş 2-0 Boluspor / Maç Özeti
Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti, sakatlık dönen ve yaklaşık 2,5 ay aradan sonra formasına kavuşan Talisca 34. dakikada ve 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükselterek grupta oynacağı iki maçı kalmasına rağmen kupada son 16'ya kalmayı başardı. Boluspor ise, 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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