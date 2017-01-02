Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile görüşmelere sonlandırdı ve Babel imzayı attı.

Futbol - 02 Ocak 2017 12:25
Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi!
Ryan Babel’in Transfer Süreci Tamamlandı. Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile bir araya geldi ve Babel Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi
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Bağlantılar: Beşiktaş, Babel

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