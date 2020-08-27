'Beyaz Show' ekrana geri mi dönüyor?

20 yıldan uzun süre ekranların en çok izlenen talk show programlarından olmayı başaran 'Beyaz Show'un, yeniden izleyicisiyle buluşacağı iddia edildi. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Beyazıt Öztürk'ün, yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de program yapacağını belirtti. Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.