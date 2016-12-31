Dizi - 31 Aralık 2016 13:21

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahaneydi!Programın açılışında Koray Avcı’nın söylediği şarkılarla adeta yer yerinden oynadı.Ekranların en eğlenceli spor programlarından olan ‘Beyaz Futbol’un sunucusu Ertem Şener,programda yaşadıklarını anlatınca stüdyoda keyifli anlar yaşandı.Survivor’ın eski yarışmacılarından Seda, Beyaz’a hayranlığını sık sık dile getirirken, yanında getirdiği ve yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı gösterince Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi.İlk yaptığı evlilik teklifini elini yüzüne bulaştırınca nişanlısına tekrar Beyaz Show’da evlenme teklifi yapmak isteyen ve bu hayaliyle sahneye çıkan İlhan Kalkan, heyecanlanıp işleri yine karıştırınca stüdyoda kahkaha tufanı koptu.Zahide Yetiş her zaman olduğu gibi yine naifliği ve tarzıyla ekran başındaki herkesin takdirini kazandı.Otostop çektiği arabada unuttuğu fotoğraf makinesinin sosyal medyadan kendisine ulaştırılmasıyla tanınan ve boşandıktan sonra gezdiği 25 ülkede çektirdiği fotoğraflarla fenomen olan ‘Hür kız Ayşe Teyze” ve yolcularıyla adeta aile gibi oldukları bir otobüs yaratan İETT'nin efsane şoförü ‘Hikmet Abi’ Beyaz Show’un konuğu oldu.Beyaz, Beyaz Futbol görüntülerinden hazırladığı videoyla yine herkesi kahkaha krizine soktu.Çok uzaklardan gelip burada profesyonel olarak oryantal dansı yapmaya başlayan Japon Milya Meg, herkesin ilgi odağı oldu.Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla Kanal D'de olmaya devam edecek...