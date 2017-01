Beyaz Tavşanı Hudson Arnavutköy'de takip edin!

Yahya Bağcı, Beyaz Tavşanı Takip Et (Follow the Rabbit) Sergisiyle Hudson Art'ta!..

Kültür-Sanat - 03 Ocak 2017 14:45

12 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında Hudson Art, BuBiProje işbirliğinde gerçekleştirdiği "Building Art Wall" projesi kapsamında Yahya Bağcı'nın işlerine ev sahipliği yapıyor.



Hudson Arnavutköy'ün mekansal işlevine paralellik taşıyan sergi, 12 Aralık'ta izleyici ile buluşuyor. Bağcı'nın "Beyaz Tavşanı Takip Et" adını verdiği sergi 'Alice Harikalar Diyarı' adlı romanda geçen metofora referans veriyor.

"Alice, ablasıyla nehir kıyısında otururken, kendi kendine ‘Eyvah çok geç kaldım !’ diye söylenen beyaz bir tavşan görür. Merakına yenik düşen küçük kız, takip ettiği tavşanın büyükçe bir tavşan deliğine girdiğini görünce, bir daha nasıl dışarı çıkacağını düşünmeden delikten içeri atlar. Alice artık, nargile içen mavi tırtılın, zaman ile konuşan Çılgın Şapkacının, hiç bitmeyen çay partilerinin, geleceği hatırlayan Beyaz Kraliçenin, bilmecelerin, mantık oyunlarının hüküm sürdüğü ve her şeyin mümkün olabileceği fantastik bir dünyadadır, ta ki uykusundan uyanıncaya dek…"

Hikayedeki 'beyaz tavşan' gerçek dünyadan fantastik bir dünyaya geçişi temsil ederken, Yahya Bağcı tekniğinde hipergerçekçi bir tavır sergileyip, bu serisine yeni eklediği 'motif' niteliği taşıyan unsurlarla gerçek olmayan bir atmosfer yaratıyor.



Sanatçının bir dönem atölye olarak kullandığı mekanın işlevinden yola çıkarak hazırladığı şarap bardaklarından oluşan serisi, bu sergide renkli noktalar ve optik algıyı bozan çizgilerle yeni bir boyut kazanıyor. Bu sergide ayrıca, Bağcı'nın kusursuz olarak kullandığı tuval üzerine yağlıboya işlerine kağıt üzerine suluboya işleri eşlik ediyor.



Yahya Bağcı'nın "Beyaz Tavşanı Takip Et" sergisi 12 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında Hudson Arnavutköy'de görülebilir.

