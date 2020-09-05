Beyza Şekerci ekrana dönüyor!

Oyuncu Beyza Şekerci uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Doğum yapan ve çocuğunu kucağına aldıktan sonra da bir süre çalışmayan oyuncu ekrana dönüyor. Beyza Şekerci, Fox TV'de ekrana gelen 'Kamera Arkası' programının sunuculuğunu üstlenecek.Sinema ve dizi tutkunlarının heyecanla takip edeceği programda, vizyon filmlerinden set ziyaretlerine, film galalarından oyuncularla röportajlara kadar renkli konular yer alacak. Hem yerel hem de dünyadan haberlerin konu alınacağı programda birbirinden efsane filmlere dair özel bölümler de olacak.“Kamera Arkası” programında ayrıca dizi setlerinde oyuncularla renkli söyleşiler yapılacak ve dizilerin kamera arkası görüntülerine yer verilecek. Film galalarını da ziyaret eden programda, vizyon filmlerine dair ilgi çekici bilgiler paylaşılacak.