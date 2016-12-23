Big Chefs'te yılın son iş yemeği

Yaşam - 23 Aralık 2016 12:06

Büyük şefler 2016 vedasını, 30 Aralık Cuma günü için öğle yemeğine özel olarak hazırladığı bir menü ile taçlandırıyor. Menüde ekşi elmalı ve dağ mantarlı kestane çorbasından, obruk peynirli, avokadolu ve narlı salataya, naneli patates ezmesi ve Giresun fındıklı brokoli ile servis edilen 7 baharatlı antrikottan, tahin soslu balkabaklı profiterole kadar yok yok!Big Chefs, ayrıcalıklı lezzet menüsünü minimum 4 kişilik olarak satışa sunarak sizlere yılın son iş yemeğinde yeni yıl coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.Yerel Türk lezzetleri ile yılbaşı ruhunun vazgeçilmez tatlarının kombinlendiği bu ayrıcalıklı menüyü tatmak için minimum 3 gün önce rezervasyon yapmak gerekiyor.30 Aralık Cuma günü bu leziz menüu eşliğinde biten yılın anılarını hatırlamaya ve yeni yılın ilk projelerinin temellerini atarak 2017’nin heyecanını paylaşmaya davetlisiniz.