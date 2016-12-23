Bir saatte 15 bin liralık alışveriş!

Magazin - 23 Aralık 2016 23:15

Son olarak geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden "Yeter" dizisinde rol alan Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi.Kırmızılar içindeki güzel oyuncu yılbaşı alışverişi bir saatte 15 bin lira harcadığı yaptığı öğrenildi. İkiz bebeklerini evde bırakan Wilma Elles’in telaşlı hali dikkat çekti.