Son olarak geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden "Yeter" dizisinde rol alan Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi.
Kırmızılar içindeki güzel oyuncu yılbaşı alışverişi bir saatte 15 bin lira harcadığı yaptığı öğrenildi. İkiz bebeklerini evde bırakan Wilma Elles’in telaşlı hali dikkat çekti.
Bir saatte 15 bin liralık alışveriş!
Güzel oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektife takıldı.Magazin - 23 Aralık 2016 23:15
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