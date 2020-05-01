'Bir Zamanlar Çukurova' farkı! Bir çok ülkede...

Son olarak, tüm dünyanın kendini eve kapattığı ocak, şubat, mart ayları itibarıyla yeni yayınlanmaya başladığı ülkelerde Bir Zamanlar Çukurova, adeta evde kalmanın en keyifli anına dönmüş durumda!Karadağ’da her bölümü ile en yüksek reytingleri alarak ülkede sezonun en çok izlenen Türk dizisi oldu. Romanya’da da yayınlandığı Kanal D kanalında büyük bir izleyici oranına ulaşan dizinin kimi bölümleri ülkede 2 milyon kişi tarafından izlenerek %21,8 izlenme oranına ulaştı.Bir Zamanlar Çukurova’dan bir başka başarı haberi ise Özbekistan’dan geldi. Ülkede günlük olarak yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi, “kısa sürede yüksek reyting oranlarına ulaştı. Yayınlanan son bölümü milyonlar tarafından izlenen dizi, %15,59 oranında bir reytinge ulaşarak prime time kuşağında en çok izlenen dizi olarak sıralamada birinci oldu.Bir Zamanlar Çukurova adından sıkça söz ettirerek hem ulusal hem de uluslararası alanda başarısını emin adımlarla devam ettiriyor. Bu satışlara ek olarak, dizinin kısa süre sonra Arjantin’in önde gelen ulusal kanallarından biri olan “Telefe” ve de Şili’de “Mega” kanalında ekranlara gelmeye başlayacak.