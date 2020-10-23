'Bir Zamanlar Çukurova' zirvede!

‘Bir Zamanlar Çukurova’, 69’uncu bölümüyle Tüm Kişiler’de %10,52 izlenme oranı ve %26,39 izlenme payı, 20+ABC1’de %9,71 izlenme oranı ve %23,27 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.Üçüncü sezonunda ATV ekranında suların hiç durulmadığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’, en büyük sırların ortaya döküldüğü bir bölümle ekrandaydı!Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!Bir Zamanlar Çukurova’nın 69’uncu bölümü, Demir’in basın toplantısındaki bu cümle ile sona erdi: “Oğlum Adnan’ın babası Yılmaz Akkaya’dır!”Demir’i bu noktaya getiren olaylar ise, Yılmaz ile kavga ederlerken duyulan silah sesi ile başladı.Demir ve Yılmaz, Adnan’ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, tüm yaşananları anlamsız kıldı! Sesin, Adnan’ın odasından geldiği anlaşıldığı anda, başta Züleyha olmak üzere, herkes için zaman durdu!Evladını kucağına alarak hastaneye koşan Züleyha’nın ömründen ömür gitti.Ameliyata alınan küçük Adnan, yaşam savaşı verirken, Demir ve Yılmaz’ın yine kavga etmeleri ise, bardağı taşıran son damla oldu! Züleyha ikisinin kendisinden de çocuklarından da uzak durmasını istedi.Hekim olarak, Adnan’a müdahale eden ekibe dahil olmak isteyen Müjgan da, Züleyha’nın haklı hışmı ile, uzaklaştı.Yıllar sonra kavuştuğu amcası ile yeni bir hayata başlayan Fikret, işleri öğrenmeye kendini adadı. Ancak bir yandan da henüz kimsenin bilmediği hayatının detaylarında, gizli telefon konuşmaları vardı.Fekeli konağında Behice ve Müjgan, Yılmaz’ın Adnan’ın babası olduğunu onlara söylemediği için yaratmaya çalıştıkları mağduriyet, Nazire onları duyduğu için büyük bir yalan olarak ortada kaldı! Behice durumu üste çıkarak kurtarmaya çalıştı ama, Müjgan daha fazla dayanamadı ve Adnan’ı uzun süredir bildiğini anlattı. Yılmaz, bir kez daha Müjgan ile ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Fekeli ise, Yılmaz’a onun hayatını kurtarmak için Müjgan’ın gerçeği söylememesini anlayışla karşılamasını söyledi.Her şeye rağmen birlikte kahvaltı etmeye gayret edilen Fekeli konağında, bir sabah kahvaltısında gelen yangın haberi, amca ve yeğeni yollara düşürdü. Değirmende çıkan yangına giderlerken, Fekeliler kurşun yağmuruna tutuldu. Fikret, büyük bir cesaret ile amcasının hayatını kurtardı.Herkes hastaneye gidince konakta yalnız kalan Fadik ve Raşit sohbet etmeye başladı. Sohbet biraz derinleştiğinden, kimse Haminne’nin giyinip kuşanıp, iki koluna altınlarını doldurup evden ayrıldığını görmedi! Fadik yokluğunu anladığında, bir kamyon kasasında, tanıdığını zannettiği iki kadın ile çiftlikten uzaklaşan Haminne, altınlarını soydurup eve geri döndü! Ancak, soyulduğunu evdekiler anlayıp da kendisini kovacaklar korkusundan Fadik iyice herşeyi birbirine karıştırdı. Raşit ile gizli gizli buluşup yaptıkları konuşmalarını dinleyen Saniye, Haminne olayını bilmediğinden, Fadik hamile zannetti!Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her perşembe 20:00’de ATV’de.