'Bir Zamanlar Çukurova'dan Kozan'a destek!

Üçüncü sezon çekimlerinin başladığı günlerde dizinin pek çok sahnesinin çekildiği Kozan’daki yangın; oyuncuların ve teknik ekibin de yüreğini yaktı.TIMS&B Productions, alevlerin harap ettiği bölge için gerçekleştiren kampanyaya ilk günden destek verdi.Ayrıca,kampanyasını herkese duyurmak için dizinin oyuncuları kamera karşısına geçti ve tüm Türkiye’yi Kozan’a can vermeye davet ettiler.Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezon bölümleriyle, yakında ATV ekranında perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek.