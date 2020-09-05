Üçüncü sezon çekimlerinin başladığı günlerde dizinin pek çok sahnesinin çekildiği Kozan’daki yangın; oyuncuların ve teknik ekibin de yüreğini yaktı.
TIMS&B Productions, alevlerin harap ettiği bölge için gerçekleştiren kampanyaya ilk günden destek verdi.
Ayrıca, “Kozan İçin Türkiye İçin El Ele” kampanyasını herkese duyurmak için dizinin oyuncuları kamera karşısına geçti ve tüm Türkiye’yi Kozan’a can vermeye davet ettiler.
Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezon bölümleriyle, yakında ATV ekranında perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
'Bir Zamanlar Çukurova'dan Kozan'a destek!
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ekibi, kendilerine iki sezondur ev sahipliği yapan Kozan’ın yangın acısına elini uzatıyor.
05.09.2020 22:56 Dizi Galeri