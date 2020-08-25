Bir Zamanlar Çukurova'ya dengeleri değiştirecek oyuncu!

Dizinin yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kesal, Sevda Çağlayan karakteri ile Çukurova’da “Sevda Zamanı” başlatacak.Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten usta oyuncu Nazan Kesal, “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Bu projenin bir parçası olacağım için heyecanlıyım” şeklinde konuştu.Kesal, ilk çekim gününden önce Adana’ya gelip, karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip ederek, adeta role ısındı! ‘Sevda Çağlayan’ın kimin geçmişinden geldiği ya da kimin geleceğine dahil olarak dengeleri değiştireceği merak konusu!