Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz isim!

Eylül ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye çalışan dizinin başrollerinde Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Kerem Alışık yer alıyor.Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna son olarak Furkan Palalı da dahil edildi. Palalı, en son Star TV’de geçtiğimiz yaz başlayan ve aralık ayında final yapan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Aslı Bekiroğlu ile başrolleri paylaşıyordu.