Biran Damla Yılmaz: "Dramla stres atıyorum"

Biran Damla Yılmaz'dan Engin Akyürek'e: "Ara beni!"

‘Kırgın Çiçekler', ‘Canevim' ve son olarak ‘Baraj' adlı dizilerde hüzünlü karakterleri oynayan Biran Damla Yılmaz, dram oynamayı sevdiğini söyledi. Dramayla stres attığını ifade eden oyuncu “Duyguların en yüksek, en yoğun hali. Ayrıca inanılmaz stres atıyorsun. Bilemiyorum, belki de yıllardır dram oynadığım için kendimi ona daha yakın hissediyorum. Göreceğiz. Farklı türdeki işlerde de yer almayı isterim tabii ki ama dram, yerini hâlâ koruyor” dedi. (Kaynak: aksam.com.tr)