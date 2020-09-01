Baraj dizisinin oyuncuları Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük, canlı yayın yaparak takipçilerine dizinin yeni bölümünü hatırlatmak istedi. Canlı yayın sonunda yayının kapandığını zanneden Yılmaz’ın, rol arkadaşına karşı surat ifadesini bir anda değiştirmesi gözden kaçmadı.
İşte Biran Damla Yılmaz'ın o görüntüleri:
Kamerayı kapattığını sanan Biran, yaptığı mimikle akıllara şarkıcı Sıla’yı getirdi. Sıla da katıldığı bir canlı yayın sonrası benzer bir hareketle gündeme gelmişti.
Sıla'nın çok konuşulan görüntüleri:
Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası!
Rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medyadan canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz’ın canlı yayını kapattığını zannederek yaptığı garip surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
01.09.2020 21:06 Magazin