Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası!

Baraj dizisinin oyuncuları Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük, canlı yayın yaparak takipçilerine dizinin yeni bölümünü hatırlatmak istedi. Canlı yayın sonunda yayının kapandığını zanneden Yılmaz’ın, rol arkadaşına karşı surat ifadesini bir anda değiştirmesi gözden kaçmadı.Kamerayı kapattığını sanan Biran, yaptığı mimikle akıllara şarkıcı Sıla’yı getirdi. Sıla da katıldığı bir canlı yayın sonrası benzer bir hareketle gündeme gelmişti.