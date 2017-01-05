Birce Akalay alyansını çıkardı!

Magazin - 06 Ocak 2017 08:00

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!

"Küçük Ağa" dizisinin setinde tanışıp 2014 yılında da nikah masasına Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti, boşanma kararı aldı.Çiftin arasındaki sorunlar Akalay'ın Instagram hesabındaki eşiyle olan tüm fotoğraflarını silmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Boşanma haberlerinin basında yer almasının ardından Birce Akalay, ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.