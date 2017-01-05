Birce Akalay alyansını çıkardı

Sarp Levendoğlu'ndan ihanet nedeniyle boşanacağı konuşulan oyuncu Birce Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy bir mekanda yemekteydi.

Magazin - 06 Ocak 2017 08:00
Birce Akalay alyansını çıkardı
"Küçük Ağa" dizisinin setinde tanışıp 2014 yılında da nikah masasına Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti, boşanma kararı aldı.


Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!



Çiftin arasındaki sorunlar Akalay'ın Instagram hesabındaki eşiyle olan tüm fotoğraflarını silmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Boşanma haberlerinin basında yer almasının ardından Birce Akalay, ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.

İşte o kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!
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