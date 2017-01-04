Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun ayrılık nedeni ihanet mi?

Posta Gazetesi Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun boşanacakları haberleri ile ilgili farklı bir iddia ortaya attı.

Dedikodu - 04 Ocak 2017 09:19
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun ayrılık nedeni ihanet mi?
Gazetede anasayfasından duyurduğu haberde Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun ayrılık nedeninin ihanet olduğunu öne sürdü. Posta'da yer alan habere göre Sarp Levendoğlu'nun genç bir kızla aşk yaşaması son olarak da Kadıköy'de bir rock barda o kızla görülmesi ipleri kopardı. Birce Akalay boşanma kararı verdikten sonra Facebook'a 'İhanet, yalan, bencillik, kırgınlık, yalnızlık' başlıklı bir yazı koydu.

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