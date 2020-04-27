Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı kuzenler ama görüşmüyorlar!

Şu sıralar Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, özellikle Yasin'le olan kavgasıyla gündeme geldi. Yarışmacının, Birce Akalay'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Fakat ikilinin üç yıldır küs oldukları ve görüşmedikleri öğrenildi. En son birlikte Paris’te ailece tatil yaptıkları ve o günden sonra görüşmeyi kestikleri söylenen Birce Akalay ile Barış Murat Yağcı'nın Survivor dönüşü görüşüp görüşmeyecekleri merak konusu oldu.Barış Murat Yağcı, Survivor'a katılmadan önce ‘Şevkat Yerimdar’ ve ‘Kiralık Aşk’ dizilerinde rol almıştı.