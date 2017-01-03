Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyor

Magazin - 04 Ocak 2017 08:00

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!

Birce Akalay-Sarp Levendoğlu evliliğinde kriz

2014 yılında evlenen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliğinde sona gelindi. Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çift, bu kez kararını netleştirdi. Akalay ve Levendoğlu, boşanma işlemlerini başlatmaları için avukatlarına vekâlet verdi.İkili, birlikte rol aldıkları “Deliormanlı” filminin çekimleri sırasında da boşanma kararı almış, ancak projeye gölge düşürmemek amacıyla resmi işlemleri başlatma konusunda acele etmemişti. O dönem evlerini ayıran çiftin arasındaki buzlar zamanla eridi. Ancak yaşanan tatsızlık yaz aylarında bir kez daha su yüzüne çıktı.Levendoğlu yaz sezonunun tamamını Datça’da geçirirken Akalay’ın dizi nedeniyle İstanbul’dan ayrılamaması, aradaki bağları kopma noktasına getirdi. Ve son karar geçtiğimiz günlerde verildi. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söylüyor.Akalay cephesi, “Özel hayatı hakkında 2 yıldır konuşmuyor, bundan sonra da konuşmayacak” diyor. Diğer yandan boşanma kararına bir ihanetin yol açtığı da iddialar arasında. Levendoğlu’nun yakın dostları ise bu iddiayı net bir şekilde reddediyor: “Aldatma diye bir konu yok. Olay, iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması.”Kaynak:hurriyet.com.tr