Birce Akalay'dan imalı paylaşım!
Sarp Levendoğlu ile evliliğinde sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen Birce Akalay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Magazin - 03 Ocak 2017 23:30
Sık sık boşanacakları konuşulan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çiftinin evliliği yine sıkıntılı bir sürece girdi. Akalay, eşiyle olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Güzel oyuncunun bu şok hareketi yine boşanma haberlerini beraberinde getirdi.
Birce Akalay-Sarp Levendoğlu evliliğinde kriz
Ünlü çiftten boşanma haberleri hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Akalay, Instagram sayfasında ünlü yazar Mario Puzo'nun filme de aktarılan "The Gogfather" kitabından "Mükemmel adamlar mükemmel doğmazlar, büyüdükçe mükemmel olurlar..." sözünü paylaştı. Bazı takipçiler, Akalay'ın bu sözlerle eşine gönderme yaptığını yorumlarına yansıttı.İşte o paylaşım;
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