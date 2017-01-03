Birce Akalay'dan imalı paylaşım!

Magazin - 03 Ocak 2017 23:30

Birce Akalay-Sarp Levendoğlu evliliğinde kriz

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Sık sık boşanacakları konuşulan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çiftinin evliliği yine sıkıntılı bir sürece girdi. Akalay, eşiyle olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Güzel oyuncunun bu şok hareketi yine boşanma haberlerini beraberinde getirdi.Ünlü çiftten boşanma haberleri hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Akalay, Instagram sayfasında ünlü yazar Mario Puzo'nun filme de aktarılan "The Gogfather" kitabından "Mükemmel adamlar mükemmel doğmazlar, büyüdükçe mükemmel olurlar..." sözünü paylaştı. Bazı takipçiler, Akalay'ın bu sözlerle eşine gönderme yaptığını yorumlarına yansıttı.[url=http://www.gecce.com/haber-birce-akalaydan-imali-paylasim][/url]