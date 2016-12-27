Birce Akalay'dan polislere: Allah yardımcınız olsun
Birce Akalay, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Magazin - 28 Aralık 2016 06:00
Toplumsal konulara gösterdiği hassasiyetlerle bilinen oyuncu Birce Akalay, yürüyüş sırasında yanlarından geçtiği özel harekat polislerine "İyi görevler. Allah yardımcınız olsun" dedi.
Demet Akalın ile Birce Akalay arasında 'polis' polemiği
Güzel oyuncu, daha sonra yoluna devam etti.
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