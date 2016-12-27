Birce Akalay'dan polislere: Allah yardımcınız olsun

Birce Akalay, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Magazin - 28 Aralık 2016 06:00
Birce Akalay'dan polislere: Allah yardımcınız olsun
Toplumsal konulara gösterdiği hassasiyetlerle bilinen oyuncu Birce Akalay, yürüyüş sırasında yanlarından geçtiği özel harekat polislerine "İyi görevler. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Demet Akalın ile Birce Akalay arasında 'polis' polemiği

Demet Akalın ile Birce Akalay arasında 'polis' polemiği




Güzel oyuncu, daha sonra yoluna devam etti.

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Bağlantılar: Birce Akalay

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