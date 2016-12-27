Birce Akalay'dan polislere: Allah yardımcınız olsun

Magazin - 28 Aralık 2016 06:00

Demet Akalın ile Birce Akalay arasında 'polis' polemiği

Toplumsal konulara gösterdiği hassasiyetlerle bilinen oyuncu Birce Akalay, yürüyüş sırasında yanlarından geçtiği özel harekat polislerine "İyi görevler. Allah yardımcınız olsun" dedi.Güzel oyuncu, daha sonra yoluna devam etti.