Bodrum Antik Tiyatro'da Duman fırtınası!

Konserden dakikalar önce Kaan Tangöze'nin çocukları Hakan ve Volkan, Ari Barokas'ın oğlu Aslan etkinlik alanını dolduran yüzlerce Duman hayranına mini bir bateri şov yaparak muhteşem gecenin açılışını yaptı. Bateri performanslarının sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan minik üçlü, müzikseverleri selamlamayı da ihmal etmedi.Konserlerine dillere pelesenk olan şarkıları ile start veren Duman grubu, Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferinde Bodrumlu sevenleri ile hasret giderdi. Performanslarının ikinci bölümünde de hemen hemen tüm şarkılarını kendilerine eşlik eden seyirci korosu ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Duman, yaklaşık iki saat süren konseri alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.