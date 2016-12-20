Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol - 20 Aralık 2016 22:35
Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç Özeti
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü maçın 60. dakikasında Kerim Frei kaydetti. Boluspor'un golü ise karşılaşmanın 75. dakikasında Özgür Özkaya'dan geldi. Maçın geride kalan bölümlerinde gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye Boluspor ise 4'e yükseltti.
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