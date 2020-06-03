Bomba isim Survivor'a veda etti! Herkesi şaşırttı!

Survivor'da dün akşam yapılan eleme konseyinde Ünlüler Takımı'ndan 4 isim eleme potasındaydı. Kimin eleneceği merakla bekleniyordu. Ünlüler Takımı elenecek ismin açıklanmasını birbirlerine sarılarak bekledi.Acun Ilıcalı, Survivor'a veda eden ismin Aycan Yanaç olduğunu açıkladı. Bu anlarda herkes şaşkına döndü. Hem Ünlüler hem de Gönüllüler, Aycan'ın üzülmesine oldukça şaşırdı.İşte o anlar:21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.