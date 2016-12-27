İzin gününüde sevgilisi ile geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bruma, hayranlarının büyük ilgisi karşılaştı. Armindo Bruma, alışveriş sonrasında sevgilisi İndia Chantre ile Günaydın Steak House'a geçerek burada yemek yeyip sohbet etti.
Bruma'ya sevgi seli!
Galatasaray'ın Portekiz'li yıldız futbolcusu Armindo Bruma, önceki gün sevgilisi İndia Chantre ile geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.Spor - 27 Aralık 2016 13:19
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