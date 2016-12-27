Bruma'ya sevgi seli!

Spor - 27 Aralık 2016 13:19

İzin gününüde sevgilisi ile geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bruma, hayranlarının büyük ilgisi karşılaştı. Armindo Bruma, alışveriş sonrasında sevgilisi İndia Chantre ile Günaydın Steak House'a geçerek burada yemek yeyip sohbet etti.