Bu hastalık ilişki bitiriyor!

Öyle bir hastalık türü ki çiftlerin mutlu ilişkilerini bir anda yerler bir edebilir! İşte detaylar...

Cinsellik - 20 Aralık 2016 18:18

Çoğu kişi tarafından ilk seferde önemsenmeyecek kadar küçük görünsede "ağız kokusu" çiftlerin aralarındaki ilişkiyi bitirecek kadar etkili bir problem! Uzmanlarca kanıtlanmış olan bu durum aynı zamanda da bir hastalık. Çiftlerden herhangi birinin ağız kokusu(halitosis) problemi yaşaması bırakın cinsel ilişkiye geçmeyi çiftlerin birbirlerine yakın temaslarına kadar etki ediyor, çünkü bu durumda eşler yakın temas kuramıyorlar. Uzun vadede ciddi bir problem haline gelebilecek olan bu sorunun büyümeden erken tedavi edilmesi gerekiyor. Önemsenmediği taktirde ise ilerleyen süreçte bu soruna bağlı olarak ilişki bozuklulukları ortaya çıkabiliyor. Eğer böyle bir sorununuz varsa bunu bastırmaya değil kaynağını bulmaya yönelik bir yol izleyin.

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