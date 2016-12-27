Karma Ciltler İçin Doğal Maske
1 yemek kaşığı vanilyalı yoğurt
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
5 adet çilek
3 adet badem
Bu maskeye bayılacaksınız!
Evde yapabileceğiniz maskeler aracılığıyla cilt sorunlarından kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.Güzellik - 27 Aralık 2016 15:37
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