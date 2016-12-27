Bu maskeye bayılacaksınız!

Evde yapabileceğiniz maskeler aracılığıyla cilt sorunlarından kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Güzellik - 27 Aralık 2016 15:37
Bu maskeye bayılacaksınız!
Karma Ciltler İçin Doğal Maske

1 yemek kaşığı vanilyalı yoğurt
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
5 adet çilek
3 adet badem
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