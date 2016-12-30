"Bu ne hal İrem Derici"

Magazin - 30 Aralık 2016 09:37

Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.İşte o yorumlardan bazıları:- Sana ne oldu böyle?- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.- İrem eski haline dön- Biraz kilo almaya nedersin?- Çocuk kadar kaldın yeter artık!Okuduğu yorumlardan sıkılan İrem Derici tepkisini 'Uyarıyorum: Şu saniye itibarıyla ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım.' sözleriyle dile getirdi.