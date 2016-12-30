Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Sana ne oldu böyle?
- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.
- İrem eski haline dön
- Biraz kilo almaya nedersin?
- Çocuk kadar kaldın yeter artık!
Okuduğu yorumlardan sıkılan İrem Derici tepkisini 'Uyarıyorum: Şu saniye itibarıyla ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım.' sözleriyle dile getirdi.
"Bu ne hal İrem Derici"
Şu sıralar Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündemde olan İrem Derici, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başladı. Ancak, genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı.Magazin - 30 Aralık 2016 09:37
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