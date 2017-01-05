Bu saçların modası geçmiyor!

Öyle saç modelleri var ki, üzerinden yıllar da geçse asla modası geçmiyor!

Kadın-Moda - 05 Ocak 2017 17:21
Bu saçların modası geçmiyor!
Bob saçlar Özellikle bu sezonun gözdesi gibi görünse de bob saçlar sezon çok moda. Uzun saçlarınızdan sıkıldıysanız seçiminizi bob saçlardan yana kullanabilirsiniz. İnce katlar Düz saçlarınıza biraz hareket katmak ama boyunu da kısaltmamak niyetinseyseniz, asla modası geçmeyecek saç modeli ince katlar olacak. İri dalgalar Modası asla geçmeyen modellerden birisi şüphesiz iri dalgalar. Uzun saçlarınızı doğal ve bakımlı görünüme kavuşturmak için iri dalgaları tercih edebilirsiniz.

Yandan ayrılmış saçlar Yandan ayrılmış saçlar hangi kadına yakışmaz. Doğal ve şık görünüm için saçlarınızı yana ayırarak şekil verebilirsiniz. Kahkül Kahküller her yüz şekline yakışmasa da, keskin yüz hatlarına sahip olanların neredeyse vazgeçilmez modelleri arasında. Her daim genç gösterme özelliğine de sahip kahkülleri henüz tercih etmediyseniz, muhakkak denemelisiniz.
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