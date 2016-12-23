'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk fragmanı yayınlandı

Dizi - 23 Aralık 2016 20:58

Çok yakında ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak dizinin yayınlanan ilk fragmanı heyecanı arttırdı. Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Alkaş ve Defne Kayalar yer alıyor."Bu Şehir Arkandan Gelecek" önümüzdeki haftalarda ATV'de izleyiciyle buluşacak.