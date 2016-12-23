'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk fragmanı yayınlandı

Ay Yapım’ın başrollerinde Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un yer aldığı yeni projesi "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in ilk fragmanı yayınlandı.

Dizi - 23 Aralık 2016 20:58
'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk fragmanı yayınlandı
Çok yakında ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak dizinin yayınlanan ilk fragmanı heyecanı arttırdı. Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Alkaş ve Defne Kayalar yer alıyor.

"Bu Şehir Arkandan Gelecek" önümüzdeki haftalarda ATV'de izleyiciyle buluşacak.

İşte o fragman;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Aşk mı kazanacak, öfke mi?
  • Aşkı için mücadele ediyor!
  • Herkesten uzağa kaçıyorlar...
  • RTÜK'ten flaş karar!
  • 'Hangimiz Sevmedik'ten şok karar
  • Vatanım Sensin zirveye demir attı…
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Diriliş'te bir ayrılık daha!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Sette kavga çıktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Damat adayından Hanife için şok iddia!
  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
  • Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
  • Aşkı için mücadele ediyor!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti!
  • Sertab Erener halka açıldı!
  • Bengü oyuncu mu oluyor?
Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?