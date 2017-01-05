Bu Şehir Arkandan Gelecek'te itiraf: Emanetin bende şampiyon!

Ay Yapım’ın yeni dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ratinglerde AB grubunda 6.59 izlenme oranıyla birinci oldu. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturarak günün en çok konuşulan programı oldu.

Dizi - 05 Ocak 2017 11:57
Bu Şehir Arkandan Gelecek'te itiraf: Emanetin bende şampiyon!
Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde yer aldığı Bu Şehir Arkandan Gelecek farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Çocukken annesi gözlerinin önünde öldürülen Ali Smith’in 24 yıl sonra İstanbul’a tekrar gelişiyle hayatının en büyük sırlarını ve aşkını buluşunun anlatıldığı ilk bölüm, duygusal sahneleriyle çok konuşuldu.

Sosyal medyada da övgü dolu yorumların sahibi olan dizi, yayın süresince #buşehir etiketiyle sosyal medya mecrası Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sırada kalarak günün en çok konuşulan konularından oldu.

EKRANLARIN YENİ ÇİFTİ ALİ VE DERİN

Kerem Bürsin, uzun zamandır boks dersleri alarak hazırlandığı Ali karakteriyle dövüş sahnelerinde olduğu kadar duygusal sahnelerdeki performansıyla da büyük övgü topladı. Varlıklı bir ailenin dans tutkunu kızı Derin’i canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu’nun sergilediği dans performansı ise profesyonel dansçılara adeta taş çıkarttı.

“ALİ BENİM OĞLUM MU?”

Bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Gürkan Uygun’un canlandırdığı eski boks şampiyonu Şahin Vargı karakterinin Ali’nin öz oğlu olduğunu öğrendiği sahneydi. Çocuk yaşta öldü sandığı oğlunun yaşadığını öğrenen Şahin’in sevinç gözyaşları ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

İşte o sahne:


Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Alkaş, Defne Kayalar, Nilperi Şahinkaya, Ali Yörenç, Burak Tamdoğan, Seda Akman, Berrak Kuş, Bengü Ergin Balta, Hakan Çimenser, Serkan Börekyemez, Hazal Benli, Cemre Öktem, Emir Özyakışır, Selim Türkoğlu ve Barış Akkoyun yer alıyor.
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