"Bu Şehir Arkandan Gelecek"ten ilk ipuçları

Dizi - 26 Aralık 2016 22:30

'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in tanıtımı merak uyandırdı!

Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek; 5 yaşındayken annesi, babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçen Ali’nin 20’li yaşlarda İstanbul’a mecburi gelişi sonrası, geçmişini ve sürpriz bir aşkı bulmasını anlatıyor.Yük gemilerinde çalışan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Ali Smith karakterine hayat veren Kerem Bürsin rolüne hazırlanmak için uzun zamandır ringlerde ter döküyör. Burak Uğur'la antrenman yapan oyuncu, son bir yıldır canlandıracağı karakter için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Bürsin, aldığı eğitimle profesyonel bir boksörü aratmayacak seviyede boks yapabiliyor.İstanbul'un önde gelen varlıklı ailelerinden Mirkelamoğulları'nın kızı Derin karakterini canlandıran Leyla Lidya Tuğutlu'nun tanıtımda ekrana gelen büyüleyici dansı çok beğenildi. Tuğutlu dizide, babasının engeline rağmen dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Tuğutlu, Derin'in dansçı kimliği için yaklaşık bir buçuk ay önce başladığı dans derlerine devam ediyor.Çok yakında Atv'de yayınlanacak olan "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in kadrosunda ayrıca Osman Alkaş, Defne Kayalar, Burak Tamdoğan, Ali Yörenç yer alıyor.