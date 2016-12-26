"Bu Şehir Arkandan Gelecek"ten ilk ipuçları

BOKSÖR ALİ SMITH KARŞINIZDA!
Yük gemilerinde çalışan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Ali Smith karakterine hayat veren Kerem Bürsin rolüne hazırlanmak için uzun zamandır ringlerde ter döküyör. Burak Uğur'la antrenman yapan oyuncu, son bir yıldır canlandıracağı karakter için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Bürsin, aldığı eğitimle profesyonel bir boksörü aratmayacak seviyede boks yapabiliyor.
DANSÇI DERİN!
İstanbul'un önde gelen varlıklı ailelerinden Mirkelamoğulları'nın kızı Derin karakterini canlandıran Leyla Lidya Tuğutlu'nun tanıtımda ekrana gelen büyüleyici dansı çok beğenildi. Tuğutlu dizide, babasının engeline rağmen dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Tuğutlu, Derin'in dansçı kimliği için yaklaşık bir buçuk ay önce başladığı dans derlerine devam ediyor.
'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in tanıtımı merak uyandırdı!
Çok yakında Atv'de yayınlanacak olan "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in kadrosunda ayrıca Osman Alkaş, Defne Kayalar, Burak Tamdoğan, Ali Yörenç yer alıyor.
İşte "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in 1. fragmanı;