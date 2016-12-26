"Bu Şehir Arkandan Gelecek"ten ilk ipuçları

Ay Yapım imzalı, başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lidya Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Büyük beğeni toplayan tanıtımda diziden ilk ipuçları izleyiciyle buluştu.

Dizi - 26 Aralık 2016 22:30
"Bu Şehir Arkandan Gelecek"ten ilk ipuçları
Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek; 5 yaşındayken annesi, babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçen Ali’nin 20’li yaşlarda İstanbul’a mecburi gelişi sonrası, geçmişini ve sürpriz bir aşkı bulmasını anlatıyor.


BOKSÖR ALİ SMITH KARŞINIZDA!

Yük gemilerinde çalışan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Ali Smith karakterine hayat veren Kerem Bürsin rolüne hazırlanmak için uzun zamandır ringlerde ter döküyör. Burak Uğur'la antrenman yapan oyuncu, son bir yıldır canlandıracağı karakter için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Bürsin, aldığı eğitimle profesyonel bir boksörü aratmayacak seviyede boks yapabiliyor.


DANSÇI DERİN!

İstanbul'un önde gelen varlıklı ailelerinden Mirkelamoğulları'nın kızı Derin karakterini canlandıran Leyla Lidya Tuğutlu'nun tanıtımda ekrana gelen büyüleyici dansı çok beğenildi. Tuğutlu dizide, babasının engeline rağmen dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Tuğutlu, Derin'in dansçı kimliği için yaklaşık bir buçuk ay önce başladığı dans derlerine devam ediyor.

'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in tanıtımı merak uyandırdı!

'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in tanıtımı merak uyandırdı!



Çok yakında Atv'de yayınlanacak olan "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in kadrosunda ayrıca Osman Alkaş, Defne Kayalar, Burak Tamdoğan, Ali Yörenç yer alıyor.


İşte "Bu Şehir Arkandan Gelecek"in 1. fragmanı;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • “Anne” zirvede
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hayranları bunu da yaptı!
  • Artık sorun kalmadı!
  • "Arka Sokaklar"a sürpriz isim!
  • 'Ölene Kadar'dan iki yeni fragman!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Sürpriz bir fragman daha geldi!
  • Hazal 'Kısmetse Olur'a geri döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!