Bu sözler Arda Turan'a mesaj mı?

Barcelona'da top koşturan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ilişkisi geçtiğimiz ay noktalanmıştı.

Magazin - 04 Ocak 2017 15:04
Bu sözler Arda Turan'a mesaj mı?
Aslıhan Doğan gelen bir soru üzerine "Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Zor da olsa aşkı bitirdik" demişti. Aslıhan Doğan bugün sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Ünlü ismin bu yazı ile eski sevgilisi Arda Turan'a mesaj yolladığı iddia edildi.

İşte Aslıhan Doğan'ın o paylaşımı:

"Bir sevdiğin olsun tabi. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bi başka. Para amaç değil araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabil. En çok onla gül. Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaşamadığınızda, “başka biriyle mi acaba” diye değil “başına bir şey mi geldi” diye endişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama. Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sen de biri eksikse bu seni daha az seviyor demek değildir.Telefon karıştırmakla ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse, sen araştırmadan da karşına çıkar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini inşa eder..;)"

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