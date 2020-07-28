Bülent Emrah Parlak-Burcu Gönder boşandı!

Bülent Emrah Parlak-Burcu Gönder çifti, Çağlayan Adliyesi'ne giderek, anlaşmalı olarak boşandı. Burcu Gönder, "Anlaşmalı boşanma davamız gerçekleşti. Kimse ayrılmak için evlenmiyor, biz de böyle çıkmadık yola. 14 yıl boyunca güzel bir ilişki yaşadık, çok sevdik birbirimizi. Fakat bazı sorunlar yaşadık ve sonucunda başarılı olamadık. Boşanmanın bizim için doğru bir karar olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.Bülen Emrah Parlak, hakkında çıkan 'öfke problemi' haberlerini, "Bu haberlere üzüldük, doğru değil" diyerek yalanladı. Parlak, "Merkezinde sevda olan ilişkimizi maalesef bitirdik. Karanlığı yok eden aydınlık, iftiraları yok eden ise gerçektir. Benim gerçeğim yanımdadır, hakkımda çıkan haberler kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı. (Kaynak: milliyet.com.tr)