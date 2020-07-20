Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor!

Yayınladığı döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer alan Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, beş yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Lisa adını verdikleri bir kızları oldu.Fakat evliliklerinde ikili sorunlar yaşamaya başladı. Burcu Gönder, Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Parlak’ın evlilikleri boyunca eşi Gönder’i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi:“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz.”Mahkeme bu talebi kabul etti ve davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını ifade etti.