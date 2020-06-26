Bülent Ersoy hem ağladı, hem ağlattı!

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, jüri üyeliği yaptığı Kuaförüm Sensin adlı televizyon programında hem ağladı hem ağlattı. Nisan ayında annesi Necla Poyraz’ı kaybeden Ersoy, annesinin ardından duygularını şöyle dile getirdi “Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum.”