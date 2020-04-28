Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti!

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!

Sibel Can, Nur Yerlitaş'a böyle veda etti

En yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ı kaybeden Bülent Ersoy aynı gün akşam saatlerinde bu kez anne acısıyla sarsıldı. Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayata gözlerini yumdu. Diva'nın danışmanı Arzu Acay, acı haberi yapmış olduğu bir paylaşımla duyurdu.Annesinin ölüm haberini almadan bir kaç saat önce Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş'a şu satırlarla veda etmişti:“Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım” ifadelerini kullanan Ersoy paylaşımında şunları yazmıştı:“Önce dostum, sonra modacım, canım Nur’um… Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım… San’atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen… Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur’um… Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım… “Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına” ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm… Oya’ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim.”