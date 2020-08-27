Burak Deniz: "Beni oldukça heyecanladırıyor!"

BluTV’nin 10 Eylül’deki yayını için gün sayan iddialı yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ sıra dışı hikayesiyle olduğu kadar birbirinden renkli ve ses getirecek karakterleriyle de seyircinin hafızasında farklı bir tat bırakacak. Dizide, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip başka birinin bedeninde dünyaya geri dönen ‘Kadir’i son dönemin başarılı oyuncularından Burak Deniz canlandırıyor.Son derece vukuatlı bir cinayet büro komiseri olan ‘Kadir’ karakterine hayat veren Burak Deniz, uzun bir aradan sonra ekrana döndüğü dizi ve karakteri ile ilgili; “Hayatta gizem her zaman ilgi çekici bir kavram olmuştur benim için. Bu senaryodaki gizem ise beni ilk okuyuşta kendine bağladı. Daha sonrasında yönetmenimiz Umur Turagay ile yaptığımız birkaç ön çalışma esnasında da ne kadar doğru karar vermiş olduğumu bir kez daha anladım. Hikayenin oyuncu olarak bende yarattığı tatmini izleyici gözünden baktığımda da hissedebiliyorum ve bu oldukça heyecanlandırıyor beni. Başka bir ruhta can bulma ihtimali insanın başına kaç kere gelebilir ki bu dünyada?” diyor.‘Yarım Kalan Aşklar’da Burak Deniz’in partneri olarak kamera karşısında Dilan Çiçek Deniz yer alırken, onlara Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimler eşlik ediyor. Merakla beklenen projenin yönetmenliğini usta yönetmen Umur Turagay üstlenirken, senaryosu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur tarafından kaleme alındı.‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül’de BluTV’de aşk, aksiyon, polisiye ve gizem dolu hikayesiyle izleyici karşısına çıkacak.