Burak Deniz kaza yaptı, ehliyetine el konuldu!

Burak Deniz, aracıyla seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Can kaybının olmadığı kazada ünlü oyuncunun ehliyetine el konulduğu bilgisine ulaşıldı.

09.05.2020 12:59 Magazin

Burak Deniz kaza yaptı, ehliyetine el konuldu! Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı. Seyir halinde bir tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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