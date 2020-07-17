Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'den romantik ve eğlenceli anlar!

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatan BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in uyumu dikkat çekiyor!Türkiye’de bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir hikayeye sahip dizide, Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz gizemli bir aşk hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak. İkilinin hayata geçirecekleri karakterler merakla beklenirken, 'Yarım Kalan Aşklar' macera, gizem, aksiyon ve aşk dolu sahneleri ile izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor!Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen afiş ve tanıtım çekimindeki iddialı fotoğraf karelerinin yanı sıra kamera arkası videosu da yayınlandı. İlk kez ‘Yarım Kalan Aşklar’ da partner olarak bir araya gelen ikilinin birbirinden enerjik, neşeli ve romantik pozları dizinin yayın tarihine dair heyecanı arttırıyor.Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatırken izleyenlerin de hafızasında ayrı bir tat bırakacak!Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.