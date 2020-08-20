Burak Deniz'in partner Alina Boz mu oldu?

Atv'de ekrana gelecek olan 'Maraşlı' isimli dizinin başrolünde Burak Deniz'in rol alacağı öğrenilmişti. Başarılı oyuncuya eşlik edecek isim ise merak konusu olmuştu. Şu günlerde ‘Yarım Kalan Aşklar’ adlı dijital dizide Dilan Çiçek Deniz’le oynayan Burak Deniz’in ‘Maraşlı’ da ise genç yıldız Alina Boz’la partner olması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Beraber deneme çekimi de yapılan ikilinin bir araya gelmesi için Alina Boz’un internet dizisinin çekimlerinin bitmesinin beklendiği konuşuluyor.‘Maraşlı’ dizisi Kahramanmaraş’ta büyüyen bir adamın başındaki belalarla mücadele ederken Firuze isimli genç bir kıza aşık olmasını anlatıyor.