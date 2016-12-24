Fahriye Evcen sevgilisi Burak Özçivit'e büyük bir doğum günü partisi organize etti. Partiye Burak Özçivit'in yakın dostlarını ve Timur Savcı, Murat Boz, Aslı Enver gibi ortak dostlarını çağırdı. Partinin her detayıyla ilgilenen Fahriye Evcen sevgilisine sürpriz yapmaya çalışırken asıl sürprizi Burak Özçivit güzel yıldıza yaptı. Kendi doğum gününde davetlilerin önünde yere çöken Burak Özçivit, cebinden kadife kutuda bir tek taş yüzük çıkardı ve Fahriye Evcen'e "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Fahriye Evcen'in bu teklife cevabı tabii ki "Evet" oldu.
Burak Özçivit'in bu teklifi sosyal medyayı da salladı. Burak Özçivit adı Twitter'dan gün boyu TT listesinde yer aldı. Çifte mutluluklar dileyen Twitter kullanıcıları aşıklardan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Burak Özçivit'in bu evlilik teklifi için "efsane" yorumları yapıldı.
Burak Özçivit'in teklifi sosyal medyayı salladı!
Böyle aşk görülmedi!Magazin - 24 Aralık 2016 18:26
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