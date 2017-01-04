Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Almanya'da tatilde

Magazin - 04 Ocak 2017 21:52

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ne zaman evlenecek?

Burak Özçivit, üç yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen'e geçen hafta kendi doğum gününde evlenme teklif etmişti. 2017'de nikah masasına oturması beklenen çift, dizi setlerine verilen bir haftalık arayı değerlendirip Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'ya tatile gitti.İkili, Almanya gezilerinde sık sık fotoğraf çektirdi.Bu fotoğrafları kişisel Instagram hesaplarından paylaşan çift, yine kural bozmayarak birlikte fotoğraf paylaşmadı.