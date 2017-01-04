Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Almanya'da tatilde
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dizilere verilen bir haftalık arayı Almanya'ya tatile giderek değerlendirdi.
Magazin - 04 Ocak 2017 21:52
Burak Özçivit, üç yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen'e geçen hafta kendi doğum gününde evlenme teklif etmişti. 2017'de nikah masasına oturması beklenen çift, dizi setlerine verilen bir haftalık arayı değerlendirip Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'ya tatile gitti.
İkili, Almanya gezilerinde sık sık fotoğraf çektirdi.
Bu fotoğrafları kişisel Instagram hesaplarından paylaşan çift, yine kural bozmayarak birlikte fotoğraf paylaşmadı.İşte çiftin tatil kareleri;
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ne zaman evlenecek?
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