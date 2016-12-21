Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!

Spor - 22 Aralık 2016 04:00

Burak Yılmaz'dan kavga açıklaması

Burak Yılmaz'dan özür geldi!

Geçtiğimiz günlerde İETT şoförüyle kavga eden Burak Yılmaz, kavga görüntülerinin basına sızmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Sorulardan kaçmak için telaşla aracına binen yıldız futbolcu, aracın önündeki demir dubayı fark etmeyince ufak çaplı bir kaza atlattı.Demir duba eğilirken Yılmaz'ın aracından herhangi bir hasar meydana gelmedi. Daha sonra aracından inin basın mensuplarının yanına gelen ünlü futbolcu, "Son dönemde çok olay oldu. Artık bu tarz haberlerle anılmak istemiyorum" dedi.