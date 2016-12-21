Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!

Milli futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'ndaki Papermoon adlı mekanda yemekteydi.

Spor - 22 Aralık 2016 04:00
Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!
Geçtiğimiz günlerde İETT şoförüyle kavga eden Burak Yılmaz, kavga görüntülerinin basına sızmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Sorulardan kaçmak için telaşla aracına binen yıldız futbolcu, aracın önündeki demir dubayı fark etmeyince ufak çaplı bir kaza atlattı.


Burak Yılmaz'dan kavga açıklaması

Burak Yılmaz'dan kavga açıklaması



Demir duba eğilirken Yılmaz'ın aracından herhangi bir hasar meydana gelmedi. Daha sonra aracından inin basın mensuplarının yanına gelen ünlü futbolcu, "Son dönemde çok olay oldu. Artık bu tarz haberlerle anılmak istemiyorum" dedi.

Burak Yılmaz'dan özür geldi!

Burak Yılmaz'dan özür geldi!
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